El encuentro se convirtió en un escenario significativo de aprendizaje y construcción comunitaria, en el que se promovieron herramientas para prevenir y atender estas violencias, reforzando la importancia de relacionarnos desde la empatía, la igualdad y el reconocimiento mutuo. Para los líderes de los talleres la conversación es el primer paso, y la invitación en tal sentido es a seguir hablando sin miedo y construyendo juntos una ciudad donde todos puedan vivir en dignidad y respeto.