Según el comunicado difundido por la institución, algunos estudiantes habrían consumido estos productos, presentando síntomas como náuseas, mareo, fiebre y convulsiones, situación que encendió las alarmas entre directivos y acudientes.

La institución informó que ya existe un caso reportado por un acudiente, motivo por el cual hicieron un llamado urgente a las familias para fortalecer el diálogo con los menores y prevenir el consumo de este tipo de sustancias.

“Estas sustancias ponen en riesgo la integridad física y la vida de nuestros estudiantes”, señala el aviso emitido por la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra.

Asimismo, las directivas recomendaron a padres y cuidadores estar atentos a cualquier comportamiento extraño o afectación en la salud de los estudiantes, además de generar entornos seguros que permitan prevenir este tipo de situaciones.

Finalmente, desde la institución educativa reiteraron que la prevención, el diálogo y el acompañamiento entre familia y escuela son fundamentales para proteger el bienestar y la vida de los estudiantes.