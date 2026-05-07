Con una voz auténtica y una interpretación cargada de emoción, Ximena le canta a esas historias que muchos han vivido: relaciones que empiezan con ilusión, pero que poco a poco pierden su esencia. Este tema marca su apuesta por consolidarse dentro del género popular, aportándole frescura y una narrativa cercana a las nuevas generaciones.

Su amor por la música comenzó desde muy temprana edad, respaldada siempre por el apoyo de su familia. Antes de lanzarse como solista, exploró distintos géneros como rancheras, boleros, baladas y música tropical, una versatilidad que hoy se refleja en su estilo. Su paso por el Mariachi del Norte de Tuluá fue clave para fortalecer su carrera y darle el impulso necesario hacia nuevos escenarios.

Ese crecimiento la llevó a participar en el reality La Descarga del Caracol Televisión, además de aparecer como invitada en el programa Día a Día, logrando así una importante visibilidad a nivel nacional. A esto se suma su incursión en el cine, siendo parte de la banda sonora de la película La última pela del General Simón Bolívar, dirigida por Harold De Vasten, producción que incluye escenas grabadas en su tierra natal y donde también tiene una participación especial.

Actualmente, Ximena se encuentra compitiendo en el II Premio Nuestro Talento en la categoría Mejor Artista Revelación Popular Femenina, cuya gala de clausura se realizará el próximo 28 de mayo en Bogotá. La artista vallecaucana figura como una de las favoritas para llevarse el reconocimiento y dejar en alto el nombre de la región.

Como parte de su proyección, Ximena García continuará su gira de medios por diferentes ciudades del país y prepara la grabación de un EP de cinco canciones inéditas de su autoría, consolidando así una propuesta musical con sello propio.

Quienes deseen seguir de cerca su carrera pueden encontrarla en plataformas digitales como @ximenagarciaoficial, donde comparte su música y cada paso de este prometedor camino artístico.

Ximena García no solo lanza una canción, lanza una historia que conecta… y un sueño que empieza a hacerse realidad.