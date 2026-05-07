El deceso se produjo en la clínica Valle del Lili, donde el exdeportista permanecía bajo atención médica. Aparicio tenía 96 años y es recordado como una de las figuras pioneras del atletismo nacional, abriendo el camino de Colombia en competencias panamericanas y olímpicas.

La noticia fue confirmada por Ramiro Varela, expresidente de la Federación Colombiana de Atletismo y cercano al exatleta, quien destacó su invaluable aporte al desarrollo del deporte en el país.

Su legado deportivo marcó una época y lo consolidó como referente del atletismo colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde es considerado una verdadera gloria del deporte