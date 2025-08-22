El escenario una vez más fue la Loma del Tambor donde niños, jóvenes y adultos compartieron en familia la emoción de elevar cometas, disfrutando del viento, la naturaleza y el espíritu festivo de esta población del norte del Valle.

La administración municipal liderada por el alcalde Jhon Fredy Valencia Bedoya, y la gestora social Yeraldyn Henao fueron los que impulsaron la jornada lúdica que ya hace parte de la agenda de la población. Los ganadores recibieron diferentes premios aportados por los patrocinadores.