El escenario una vez más fue la Loma del Tambor donde niños, jóvenes y adultos compartieron en familia la emoción de elevar cometas, disfrutando del viento, la naturaleza y el espíritu festivo de esta población del norte del Valle.
La administración municipal liderada por el alcalde Jhon Fredy Valencia Bedoya, y la gestora social Yeraldyn Henao fueron los que impulsaron la jornada lúdica que ya hace parte de la agenda de la población. Los ganadores recibieron diferentes premios aportados por los patrocinadores.
