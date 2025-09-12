La protesta es liderada por comunidades campesinas y afrodescendientes de la región, quienes reclaman la entrega de predios que, según denuncian, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asignó a comunidades indígenas reubicadas en Cali. Los manifestantes exigen que los terrenos sean destinados a proyectos de vivienda para los habitantes del territorio.

La situación ha generado un colapso en la movilidad del norte del Valle del Cauca, afectando la conexión con Cali, Buga, Buenaventura, Cartago y el Eje Cafetero. Las autoridades de tránsito recomiendan tomar rutas alternas por la vía Panorama, que comunica con Yumbo, Vijes, Media Canoa, Riofrío, Roldanillo y Zarzal.

Aunque se instaló una mesa de diálogo entre representantes de las comunidades y el Gobierno Nacional, no se ha logrado un acuerdo, ya que los funcionarios enviados no cuentan con poder de decisión, lo que mantiene el bloqueo activo