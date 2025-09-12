El joven había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre en la vía que comunica el municipio de Miranda, norte del Cauca, con Florida, Valle del Cauca, presuntamente por un grupo armado ilegal que opera en la zona.

La noticia fue confirmada por el propio gerente, quien expresó en redes sociales: “Gracias a Dios. Gracias a todos por sus oraciones y la inmensa solidaridad. Samuel está libre”.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Miranda manifestó “inmensa alegría y alivio” por la liberación del menor, al tiempo que agradeció a la comunidad, organizaciones y autoridades por el respaldo brindado durante los días de incertidumbre.