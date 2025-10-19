De acuerdo con las primeras versiones, un motociclista que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y terminó arrollando a un grupo de ciclistas que transitaban por la zona.

El siniestro dejó nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato a diferentes centros asistenciales del municipio, donde reciben atención médica.

Organismos de socorro y autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia y adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente.