La estrategia, liderada por la Gobernación del Valle del Cauca, está dirigida a transportadores, taxistas, vendedores de tiquetes y personal que trabaja en la terminal, con el propósito de fortalecer la atención respetuosa e incluyente en uno de los espacios de mayor movilidad del departamento.

Según las autoridades, la meta es capacitar cerca de mil personas a través de ocho jornadas formativas en las que se abordarán temas relacionados con discapacidad, lenguaje adecuado, comunicación incluyente y atención al usuario.

La iniciativa cobra relevancia si se tiene en cuenta que cada año cerca de 20 millones de personas se movilizan por la terminal terrestre de Cali, muchas de ellas enfrentando barreras físicas o dificultades en la atención.

Además de mejorar el servicio, el programa busca promover cambios culturales frente al trato hacia personas con discapacidad y generar mayor conciencia entre quienes trabajan de cara al público.

La estrategia ya había sido implementada en entidades públicas del Valle del Cauca y ahora se extiende al sector privado con el objetivo de fortalecer espacios más accesibles e incluyentes para todos los ciudadanos.