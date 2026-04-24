De acuerdo con reportes preliminares, el estruendo fue de gran magnitud y se escuchó en distintos barrios cercanos, lo que provocó preocupación entre la comunidad. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del hecho ni si hay personas lesionadas.

Versiones extraoficiales indican que la situación se habría presentado en zonas aledañas a la instalación militar; sin embargo, esta información aún está siendo verificada por las autoridades.

Organismos de emergencia y unidades de seguridad se desplazan hacia el lugar para evaluar la situación y establecer lo ocurrido.

La situación continúa en desarrollo, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y atender únicamente la información oficial.