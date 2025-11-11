El espacio formativo, que se desarrollará en tres sesiones, tiene como finalidad brindarle a los participantes las herramientas estratégicas para fortalecer su presencia digital y adaptarse a las nuevas dinámicas que el mercado de hoy exige.



El programa constituye además la introducción al curso de Inteligencia Artificial que la entidad cameral prepara y que tendrá una intensidad horaria de 24 horas, donde los participantes profundizarán en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la gestión y crecimiento de sus unidades productivas en los entornos digitales. La alianza estratégica entre las dos entidades permite que lleguen los profesionales en diferentes áreas para capacitar a los agremiados.