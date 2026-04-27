Entre las figuras más destacadas aparece Juan González, quien brilló en tiro con arco, disciplina en la que también sobresalió Karina Arango, ambos con múltiples medallas doradas. En atletismo, Colombia tuvo grandes protagonistas como Michel Gómez y Sergio Rojas, además de José Sinisterra y Juliana Rodríguez, quienes también aportaron preseas de oro en distintas pruebas.

El atletismo fue el deporte más productivo para Colombia, mientras que el tiro con arco también tuvo una actuación sobresaliente. A esto se sumaron actuaciones clave de Alejandra Serrano en lucha, Danna Ramírez y Daniel Torres en taekwondo, y Estefanía Castillo en ciclismo de ruta. Además, Ilsa Córdoba y Dilan Graciano marcaron un hito al imponer récords suramericanos en lanzamiento de jabalina.

Brasil se quedó con el primer lugar del medallero, seguido por Venezuela y Argentina, dejando a Colombia fuera del podio, en parte por la ausencia de disciplinas fuertes como el patinaje y el BMX.

Más allá del resultado, el país consolida una base sólida de jóvenes talentos que ya se proyectan hacia los próximos retos del ciclo olímpico, incluyendo los Juegos Olímpicos de la Juventud y futuras competencias internacionales.