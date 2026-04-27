La undécima fecha dejó movimientos importantes en la tabla, resultados apretados y una expectativa creciente entre los aficionados que cada fin de semana llenan la cancha del barrio.
Así va la parte alta
- Nariño – 25 pts
- Real Oro Buga – 24 pts
- La Abundancia F.C. – 23 pts
- Diego Vélez / Luna – 19 pts
Solo los ocho primeros avanzan, por lo que equipos como Real Amigos y Corporación Estudiantes F.C. aún pelean por meterse en la fiesta final.
Programación del fin de semana
Sábado 25 de abril de 2026
- 🕑 2:00 PM
Club La Ventura 1 🆚 4 Atiko F.C.
- 🕓 4:00 PM
Real Oro Buga 4 🆚 1 Botina
Domingo 26 de abril de 2026
- 🕚 11:00 AM
Corporación Estudiantes 1 🆚 1 Gran Combo Andaluz
- 🕐 1:00 PM
Real Amigos 0 🆚 2 Melo Droguería Hospitalaria
- 🕒 3:00 PM
La Abundancia F.C. 0 🆚 0 Nariño
-
- Domingo 3 de mayo)🕚 11:00 AM
Botina 🆚 Diego Vélez / Luna
- 🕐 1:00 PM
Atiko F.C. 🆚 Real Amigos
Sorteo: 3:30 PM
Goleadores destacados
El torneo también vive una intensa pelea por el botín de oro:
- James Sánchez (Nariño) – 13 goles
- Leonardo Colonia (La Abundancia F.C.) – 11 goles
- Wilson Velásquez (Gran Combo Andaluz) – 9 goles
El ambiente en La Graciela es de fiesta futbolera. Cada partido suma emoción, goles y sorpresas, en un campeonato que sigue consolidándose como uno de los más tradicionales y vibrantes de Tuluá.
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