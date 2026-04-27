La undécima fecha dejó movimientos importantes en la tabla, resultados apretados y una expectativa creciente entre los aficionados que cada fin de semana llenan la cancha del barrio.

Así va la parte alta

Nariño – 25 pts

– 25 pts Real Oro Buga – 24 pts

– 24 pts La Abundancia F.C. – 23 pts

– 23 pts Diego Vélez / Luna – 19 pts

Solo los ocho primeros avanzan, por lo que equipos como Real Amigos y Corporación Estudiantes F.C. aún pelean por meterse en la fiesta final.

Programación del fin de semana

Sábado 25 de abril de 2026

🕑 2:00 PM

Club La Ventura 1 🆚 4 Atiko F.C.

1 🆚 4 🕓 4:00 PM

Real Oro Buga 4 🆚 1 Botina

Domingo 26 de abril de 2026

🕚 11:00 AM

Corporación Estudiantes 1 🆚 1 Gran Combo Andaluz

1 🆚 1 🕐 1:00 PM

Real Amigos 0 🆚 2 Melo Droguería Hospitalaria

0 🆚 2 🕒 3:00 PM

La Abundancia F.C. 0 🆚 0 Nariño

0 🆚 0

Domingo 3 de mayo) 🕚 11:00 AM

Botina 🆚 Diego Vélez / Luna

🕚 🆚 🕐 1:00 PM

Atiko F.C. 🆚 Real Amigos

Sorteo: 3:30 PM

Goleadores destacados

El torneo también vive una intensa pelea por el botín de oro:

James Sánchez (Nariño) – 13 goles

– 13 goles Leonardo Colonia (La Abundancia F.C.) – 11 goles

– 11 goles Wilson Velásquez (Gran Combo Andaluz) – 9 goles

El ambiente en La Graciela es de fiesta futbolera. Cada partido suma emoción, goles y sorpresas, en un campeonato que sigue consolidándose como uno de los más tradicionales y vibrantes de Tuluá.