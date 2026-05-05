El registro se obtuvo en el marco del monitoreo de la Red Otus, un sistema de seguimiento de fauna silvestre que acumula más de 6.200 días de muestreo y el análisis de más de 44.000 imágenes. En este proceso, los equipos técnicos identificaron la presencia de este ejemplar de Leopardus tigrinus, un hecho que no había sido documentado anteriormente en este sector, situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con el Dagma, aunque ya existían reportes de individuos con melanismo en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, este es el primer registro confirmado en El Danubio, lo que refuerza la importancia ecológica de la zona.

Especialistas explicaron que el melanismo es una variación genética que produce una alta concentración de melanina, generando una coloración oscura en el pelaje. Esta condición se presenta en varias especies de felinos a nivel mundial y podría estar influenciada tanto por factores genéticos como ambientales.

El tigrillo, distribuido en América Latina y presente en bosques andinos de Colombia, está catalogado como especie “vulnerable” debido a amenazas como la pérdida de hábitat, la caza y el tráfico ilegal. Este registro se convierte en un avance clave para su monitoreo y conservación en el suroccidente del país.