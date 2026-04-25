De acuerdo con reportes preliminares, en medio del ataque habría sido lanzada una granada que detonó dentro de las instalaciones, mientras también se escuchaban ráfagas de fusil en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni víctimas fatales, aunque el hecho generó momentos de tensión entre uniformados y habitantes del sector.

Este nuevo episodio de violencia ocurre apenas 24 horas después de los atentados con explosivos ocurridos en los batallones de Cali y Palmira, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades del departamento.

Tras los recientes ataques, continúa activo el Plan Candado con refuerzo de controles, mayor presencia militar y operativos especiales en puntos estratégicos del Valle del Cauca.