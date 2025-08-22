La Secretaría de Educación Municipal, a través del área de Calidad Educativa, presentó el Concurso Municipal de Cuento 2025 “Cuentos que Construyen Paz”, una iniciativa articulada con el programa Plan Lector que tiene como finalidad fomentar el gusto por la lectura y la escritura entre los estudiantes del municipio.



De acuerdo con lo informado, el concurso está dirigido a niños y jóvenes desde transición hasta el grado once de las instituciones educativas oficiales y privadas de Guadalajara de Buga.



Entre los requisitos para participar se destacan: buena ortografía, excelente presentación del cuento y el desarrollo del tema central la Paz, además de otros criterios que se especificarán en la convocatoria.



Las inscripciones se realizarán a través del formulario disponible en las redes sociales de la Secretaría de Educación Municipal.



Después de diligenciar el formulario, los participantes deberán entregar el cuento en físico en la Secretaría de Educación Municipal, oficina de Calidad Educativa, ubicada en la carrera 12 # 4 sur – 95, segundo piso (IMDER). La recepción estará abierta hasta el 28 de septiembre de 2025.

Los ganadores serán premiados el 6 de noviembre de 2025, a las 3:00 p.m. en el Teatro Municipal.



“La Secretaría de Educación Municipal invita a todos los estudiantes a dejar volar su imaginación y ser protagonistas de esta nueva edición del concurso. Cada cuento será una oportunidad para demostrar que en Buga la paz se construye con ideas, con sueños y con letras» dijo Raúl Salcedo, titular de la dependencia.