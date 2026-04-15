La decisión fue tomada por unanimidad por la Sala Plena, lo que implica que la DIAN deberá devolver los recursos recaudados entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, periodo en el que la emergencia estuvo vigente antes de su suspensión provisional.

Tras conocerse el fallo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la decisión y aseguró que el tribunal protegió la autonomía fiscal de los departamentos frente a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

“La Corte protege la autonomía fiscal de los departamentos frente a medidas del Gobierno que la pusieron en riesgo”, señaló el mandatario.

La decisión representa un nuevo capítulo en el debate sobre las medidas adoptadas durante la emergencia económica y su impacto en las finanzas territoriales.