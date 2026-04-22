La Coralia impone condiciones en el Grupo A

Con paso firme, La Coralia lidera el Grupo A con 17 puntos, producto de cinco victorias y dos empates, además de una contundente diferencia de gol (+22). Muy de cerca lo siguen Piketo y Los Profes Amigos de Camilo, ambos con 16 unidades, en una lucha cerrada por el primer lugar.

En la zona media, Pesebrera Don Rey (13 puntos) y Fortaleza (10) aún mantienen opciones, mientras que en la parte baja equipos como Tres Esquinas y La 21 buscan cerrar con dignidad su participación.

Grupo B: pelea punto a punto

El Grupo B está al rojo vivo. Los Amigos de Terranova comandan con 17 puntos, pero sienten la presión de Soluciones RM (16) y Abadía F.C. (14), que no pierden pisada.

Más atrás, Cachuzo, Fabián y sus Amigos y Estudiantes F.C. siguen en la pelea, mientras que La Marina y Master F.C. intentan revertir una complicada campaña.

Resultados recientes que movieron la tabla

La jornada anterior dejó marcadores importantes:

Familia F.C. 3-0 Profetas

Los Profes Amigos de Camilo 4-0 Fortaleza

Los Amigos de Terranova 3-2 Fabián y sus Amigos

Piketo 3-0 Tres Esquinas

Soluciones RM 2-0 Ferretería Russa

Cachuzo 4-4 Abadía F.C.

Resultados que ajustaron posiciones y dejaron todo abierto para la recta final.

Programación: duelos clave este fin de semana

Sábado 25 de abril de 2026

🕑 02:00 p.m.: Independiente Tuluá vs Tierra Blanca (Roldanillo) – Femenino

🕓 04:00 p.m.: La Coralia vs Fortaleza

Domingo 26 de abril de 2026

🕘 09:00 a.m.: Pesebrera Don Rey vs Profetas

🕚 11:00 a.m.: Ferretería Russa vs Los Amigos de Terranova

🕐 01:00 p.m.: Abadía F.C. vs Soluciones RM

🕒 03:00 p.m.: La Marina vs Estudiantes F.C.

🕔 05:00 p.m.: Cachuzo vs Fabián y sus Amigos

La organización fue clara: los equipos que clasifiquen pero no estén a paz y salvo no podrán disputar la siguiente ronda, lo que año