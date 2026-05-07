El Valle del Cauca vale ‘Oro’ y para lograrlo desde hace diez años avanza en un camino que le ha permitido recuperar su liderazgo deportivo, fortaleciendo el talento de sus atletas, garantizando entrenadores con permanencia laboral, consolidando una Villa Deportiva con condiciones de alto nivel, duplicando incentivos económicos y apoyando la participación en competencias y fogueos nacionales e internacionales.

Así ha transcurrido una década desde el 4 de febrero de 2016, cuando en la Escuela Nacional del Deporte, en Cali, nació ‘Valle Oro Puro’, el programa que transformó el ecosistema deportivo del departamento y ha llevado la camiseta rojiblanca a lo más alto del podio, posicionando nuevamente al Valle del Cauca como referente nacional e internacional.

“Siempre pensé en volver a recuperar ese orgullo vallecaucano, lo supe desde que estaba en campaña recorriendo los municipios. Por eso, lo que quería hacer en la Gobernación era volver a tener ese sentido de pertenencia, sentir ese amor por nuestro Valle, ese orgullo que muchas veces ni siquiera reconocemos. Y, una de las cosas que más nos genera orgullo es el deporte. Por eso, construimos una estrategia que planteaba mejorar la calidad de vida de los deportistas, generar entusiasmo, incentivarlos y de esa manera volver a ganar los Juegos Nacionales”, recordó la gobernadora Dilian Francisca Toro, del programa que tenía una meta era clara: ganar los Juegos Nacionales de 2019, tras 23 años sin título, y conquistar por primera vez los Juegos Paranacionales.

Ese objetivo no solo se cumplió, sino que marcó el inicio de una nueva era para el deporte vallecaucano. “No solo recobramos el orgullo, transformamos el legado de nuestros deportistas con condiciones dignas y masificamos el deporte con semilleros deportivos, escuelas deportivas y programas pensados en el fortalecimiento generacional”, agregó la mandataria.

El programa, que ahora se convertirá en Política Pública para garantizar su continuidad en el tiempo, implementó acciones estructurales que cambiaron la realidad del sector como la contratación de entrenadores y técnicos durante los 12 meses del año, que antes estaban por periodos de cuatro o seis meses; el mejoramiento de las condiciones de vida de los deportistas con seguridad social, el fortalecimiento de incentivos económicos como nunca antes se había visto, y la repatriación de 25 atletas que competían por otros departamentos.

Además, uno de los grandes hitos fue la priorización del deporte paralímpico y sordolímpico, integrando de manera incluyente a todos los atletas en un mismo sistema de apoyo y desarrollo. “Para nosotros es importante dejar ese legado instaurado. Ya construimos la Ordenanza para convertir el programa ‘Valle Oro Puro’ en política pública, la cual presentaremos ante la Asamblea Departamental”, anunció Toro, destacando la importancia de blindar esta estrategia para futuras administraciones.

La estructura de ‘Valle Oro Puro’ integra proyectos y programas que hoy conforman un sistema deportivo robusto, con más de 3.000 atletas y para atletas vinculados, quienes reciben acompañamiento integral en sus procesos de formación y alto rendimiento.

“Lo que nos llamó la atención e hizo que asistiéramos a ese llamado fue su compromiso con el deporte. Era una de las únicas candidatas que hablaba del deporte como una herramienta de transformación social”, recordó Jackeline Rentería, luchadora y medallista olímpica, al referirse al origen del programa y su impacto en la vida de los deportistas.

A esta red se suman entrenadores del sector olímpico, paralímpico y sordolímpico, metodólogos especializados y el respaldo directo a más de 50 ligas deportivas, fortaleciendo la base institucional que sostiene los logros alcanzados en esta década.

“Hubo dignificación de nuestra profesión, todo ese apoyo que requiere el atleta se consolidó con el componente biomédico”, aseguró Luis Alonso Mina, técnico de Para Atletismo, resaltando uno de los pilares fundamentales del programa.

En estos diez años, el Centro de Medicina Deportiva creció cerca del 70% en su planta profesional, brindando atención integral en áreas como fisioterapia, medicina deportiva, psicología, preparación física, nutrición, biomecánica y bienestar social. Este enfoque ha permitido optimizar el rendimiento de los atletas y garantizar su salud física y mental.

De igual forma, la reapertura y fortalecimiento de la Villa Deportiva ha sido clave para ofrecer condiciones óptimas de alojamiento, alimentación y recuperación a cerca de 60 deportistas de alto rendimiento, consolidándose como un espacio estratégico para la preparación competitiva.

‘Valle Oro Puro’ en el podio de los mejores

Una década del ‘Valle Oro Puro’ ha significado consolidación, protagonismo y resultados que hablan por sí solos. El Valle del Cauca aporta cerca del 33% del medallero nacional y suma cientos de títulos en competencias nacionales e internacionales, posicionando al departamento como potencia deportiva.

Los logros se reflejan en las cifras. En 2019, el Valle volvió a ser campeón de los Juegos Nacionales realizados en Bolívar, recuperando el título después de más de dos décadas. Ese mismo año, alcanzó por primera vez el campeonato de los Juegos Paranacionales, marcando un hecho histórico para el deporte incluyente.

En 2023, el departamento ratificó su liderazgo al obtener el bicampeonato en los Juegos Nacionales realizados en el Eje Cafetero. A esto se suman los títulos obtenidos en los Juegos Nacionales de Mar y Playa en 2017 y 2021. Sin contar las veces que el himno nacional ha resonado en competencias mundiales y los olímpicos con el sello del Valle del Cauca.

Estos resultados no solo reflejan medallas, también historias de vida transformadas, oportunidades generadas y un tejido social fortalecido a través del deporte como herramienta de inclusión, prevención y desarrollo.

Hoy, ‘Valle Oro Puro’ no solo celebra sus diez años, sino que proyecta el futuro del deporte vallecaucano con una visión clara de continuidad, sostenibilidad y crecimiento. La apuesta por convertirlo en política pública, sumada a proyectos de infraestructura como la nueva Unidad Deportiva del Oriente, permitirá seguir formando generaciones de campeones.

Con la mirada puesta en los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, el Valle del Cauca continúa trabajando para alcanzar el tricampeonato y demostrar que cuando se invierte en el talento, se transforman realidades.