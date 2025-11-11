De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave había despegado desde la ciudad de Ganja, en Azerbaiyán, y perdió contacto poco después de ingresar al espacio aéreo de Georgia, antes de precipitarse en una zona rural del municipio de Sighnaghi, al este del país.

“El avión C-130 que regresaba desde Azerbaiyán hacia Turquía se accidentó en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán. Había 20 personas a bordo”, informó el Ministerio de Defensa turco en un comunicado. Las autoridades confirmaron que las labores de búsqueda y rescate continúan en el área, mientras se investiga el origen del siniestro.

Imágenes difundidas por medios turcos y en redes sociales mostraron el momento en que la aeronave perdía estabilidad en pleno vuelo, dejando una densa estela de humo antes de impactar contra el terreno. Equipos de emergencia de Georgia y Turquía se desplazaron de inmediato a la zona del accidente.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó su pesar por el hecho y envió condolencias a las familias de las víctimas. “Que Dios tenga en su gloria a nuestros mártires y acompañe a los nuestros con sus oraciones”, declaró durante un acto en Ankara, al tiempo que confirmó la coordinación entre los tres gobiernos.

Por su parte, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, manifestó su solidaridad con Turquía y lamentó la pérdida del personal militar. La canciller georgiana, Maka Botchorishvili, aseguró que su país trabaja junto a las autoridades turcas en las tareas de rescate e investigación.

El C-130 Hércules, fabricado por la estadounidense Lockheed Martin, es un avión de transporte ampliamente utilizado por fuerzas aéreas de todo el mundo. La empresa expresó su solidaridad con Turquía y ofreció asistencia técnica en las investigaciones.

Las autoridades georgianas confirmaron que el avión desapareció de los radares sin emitir señal de emergencia. La Fiscalía de Georgia abrió una investigación para determinar las causas del accidente, mientras un equipo de expertos turcos viaja al lugar del siniestro.

Hasta el momento, no se han precisado las causas técnicas que provocaron la caída de la aeronave. Las operaciones de rescate y recuperación de restos continúan bajo estrictas medidas de seguridad en la zona fronteriza.