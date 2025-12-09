Según la información conocida, la comisión fue la primera en pronunciarse y rechazó la iniciativa con 9 votos por el “No” y 4 por el “Sí”. Debido a que esta era una de las cuatro comisiones económicas encargadas de estudiar el articulado, bastaba con que una de ellas la desaprobara para que el proyecto se archivara automáticamente, como finalmente ocurrió.

La reforma tributaria buscaba recaudar más de 16 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, su trámite venía dilatándose por problemas de quórum y discusiones internas, lo que anticipaba un escenario complejo para su aprobación.

Con el hundimiento, el Gobierno queda sin una de sus principales apuestas fiscales para el próximo año, mientras se abre la discusión sobre las alternativas que deberá presentar para reemplazar los recursos que se esperaban obtener con esta iniciativa.