El cantante John Guerra continúa consolidando su carrera dentro de la música popular con el lanzamiento de “Mi Pobreza Remix”, un tema cargado de sentimiento que interpreta junto a dos grandes íconos del género: Fernando Burbano y Hernán Gómez.

La colaboración, estrenada el pasado 6 de noviembre, ha tenido una recepción sobresaliente, superando ya las 400 mil visualizaciones en YouTube y recibiendo elogios que destacan la fuerza interpretativa y la conexión emocional del trio.



“Esta canción representa mi historia y la de muchos. Cantarla con dos referentes como Fernando Burbano y Hernán Gómez es un sueño hecho realidad”, expresó John Guerra al celebrar la respuesta del público, que no ha tardado en reconocer la profundidad y autenticidad del proyecto.



“Mi Pobreza Remix” mantiene viva la esencia de la música popular tradicional, pero llega con una producción moderna que realza su mensaje de lucha, dignidad y esperanza, elementos con los que miles de oyentes se han sentido identificados. El video oficial, disponible en el canal de YouTube de John Guerra, muestra escenas cargadas de realismo que retratan la cotidianidad de quienes enfrentan las dificultades con coraje, trabajo y orgullo por sus raíces.