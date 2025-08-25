La Defensoría del Pueblo y el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, confirmaron el deceso y reiteraron el acompañamiento a las familias afectadas. Ese mismo día de la explosión, las autoridades habían reportado seis muertos y 77 heridos.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Jaime Martínez de los grupos armados ilegales al mando de alias “Iván Mordisco”. Dos personas fueron capturadas por la comunidad y entregadas a las autoridades: Walter Esteban Yonda, alias “Sebastián”, y Carlos Steven Obando, alias “Mono”, quienes fueron enviados a la cárcel tras ser imputados por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas de uso privativo.

Según la Fiscalía, los procesados habrían trasladado desde Corinto (Cauca) dos camiones cargados con explosivos y los ubicaron cerca de la base aérea. Solo uno de ellos explotó, causando la tragedia, mientras que el segundo no logró activarse.

El hecho ha provocado rechazo en todo el país y encendió las alarmas de seguridad en el Valle del Cauca, donde las autoridades locales y nacionales han pedido reforzar las medidas de prevención frente a posibles nuevos ataques.