Quedan pocos días para que usted pueda beneficiarse del ‘Descuentazo Tributario’, una iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca que ya ha ayudado a más de 30.000 ciudadanos a ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aliviar sus deudas por pagos atrasados.



“Desde el 8 de agosto que iniciamos el proceso de parametrización para distribuir a todos los usuarios estos descuentos tan importantes en el impuesto vehicular, en intereses y sanciones, tenemos que hasta la fecha han ingresado 57.400 pagos”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras resaltar que, “hasta el 31 de octubre tendrá la oportunidad de aprovechar el 80% de descuento en los intereses y sanciones de las obligaciones”.



La mandataria explicó que uno de los beneficios contemplados en el Estatuto Tributarios establece “una disminución gradual durante un periodo total de 12 meses, con porcentajes escalonados, con el fin de que los deudores puedan ponerse al día con una reducción leve en las sanciones”.



Entre el 9 de agosto y el 15 de septiembre del 2025, solo por el impuesto vehicular, 30.773 ciudadanos realizaron pagos correspondientes a vigencias vencidas por un valor superior a los 24.684 millones de pesos.



“Los descuentos están muy buenos, hay que aprovecharlos y no, la verdad, estaba súper asustado porque pensé que sí se debía bastante, pero con este ‘Descuentazo’ salimos muy bien”, comentó Juan Diego Ramírez, uno de los contribuyentes beneficiados.



Por su parte, Eduardo Ordóñez relató que, tras acumular una deuda en mora, ahora puede circular tranquilo y al día: “El carro debía como dos millones y con el ‘Descuentazo’, la cuenta me quedó en millón trescientos mil pesos”.



Esta estrategia no solo representa un alivio para los deudores, sino que fortalece las finanzas del departamento, ya que los recursos recaudados a través de los impuestos departamentales se destinan a sectores clave como salud, educación, deporte y otras áreas de inversión social.

¿Cómo acceder al ‘Descuentazo Tributario’?



El descuento del 80% en intereses y sanciones estará disponible hasta el 31 de octubre de 2025, siempre y cuando el contribuyente esté al día con sus impuestos correspondientes a la vigencia 2025. Para acceder, solo debe ingresar al portal web oficial: www.vehiculosvalle.com.co y seguir las instrucciones.