Videos que circularon en redes sociales muestran el momento en que internos y guardias del Inpec se enfrentaron en medio de desórdenes que amenazaban con salirse de control. Sin embargo, las autoridades penitenciarias confirmaron que la situación fue controlada sin que se registraran fugas ni incidentes mayores.

La emergencia fue atendida de manera inmediata por los custodios del centro carcelario, quienes lograron recobrar el orden en el patio afectado. Aunque no se ha informado de heridos, el hecho mantiene en alerta al Inpec y a organismos de seguridad en la capital del Valle.