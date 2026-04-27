El proceso se desarrolló con normalidad y contó con una importante participación ciudadana, en una jornada donde la comunidad salió a votar para escoger a sus nuevos representantes comunales.

Tras la elección, las juntas escogidas tendrán un plazo de 20 días para presentar la documentación requerida y avanzar con el respectivo proceso de registro ante las autoridades departamentales.

Durante la jornada también hubo acompañamiento institucional en varios puntos del municipio, con presencia de entidades encargadas de velar por el orden y la transparencia del proceso.

Las autoridades destacaron el buen comportamiento de la ciudadanía y el desarrollo tranquilo de estas elecciones, consideradas clave para fortalecer el liderazgo comunitario y la gestión en los barrios de Tuluá.