En medio de este proceso, la gerente Sulay Córdoba Rangel, junto al equipo del área GECOI, sostuvo un encuentro con médicos internos y estudiantes para socializar la importancia de esta transformación y el impacto que tendría tanto para el hospital como para la región.

La figura de Hospital Universitario permite integrar de manera más sólida la atención médica, la docencia y la investigación, convirtiendo a las instituciones de salud en escenarios de formación para estudiantes de medicina y otras áreas de la salud, además de fortalecer procesos científicos y tecnológicos.

Actualmente, el hospital mantiene convenios docencia-servicio con universidades y centros académicos, permitiendo la formación de estudiantes y profesionales en diferentes especialidades médicas. La meta institucional es cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para obtener el reconocimiento oficial como Hospital Universitario.

Desde la institución señalan que este avance también permitiría fortalecer la capacidad de atención, mejorar procesos de calidad, impulsar investigaciones médicas y ampliar los espacios de formación especializada para profesionales de la salud.

El proyecto es considerado uno de los pasos más importantes para consolidar al Hospital Tomás Uribe Uribe como referente médico y académico del centro del Valle del Cauca.