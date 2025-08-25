La iniciativa fue recibida con aplausos tanto por la comunidad local como por organizaciones defensoras de los animales. La actividad fue impulsada por la Alcaldía de Santiago como parte de su apuesta por mantener vivas las costumbres, pero con un enfoque moderno y responsable.

La propuesta generó gran repercusión en redes sociales, donde se viralizaron videos y fotografías del desfile. Una de las voces que celebró la propuesta fue la congresista animalista Andrea Padilla, quien destacó el evento como un ejemplo positivo:

“¿Qué tal ese paso fino? ¡En estas cabalgatas sí participaría! ¡Qué viva el entretenimiento sin maltrato, sin explotación y sin sufrimiento! Gracias Alcaldía de Santiago por dar ejemplo de empatía, decencia, respeto y comunidad”, expresó a través de sus redes sociales.