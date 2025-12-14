Entre las víctimas se encuentran dos hermanos, identificados como Diego y Raúl Valencia Ríos.

De acuerdo con información oficial de la Policía, el hecho ocurrió hacia las 8:00 p. m., cuando las víctimas se encontraban departiendo al interior del establecimiento nocturno DUBAY. En ese momento, varios hombres vestidos de negro ingresaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se encontraban allí.

Los tres hombres resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un centro asistencial del municipio de Toro, Norte del Valle, donde fallecieron pese a los esfuerzos médicos. La identidad de la tercera víctima aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El caso fue confirmado por el comandante de la Subestación de Policía de Versalles y permanece en investigación, mientras se adelantan labores de recolección de pruebas para dar con los responsables del ataque.

El hecho generó profunda consternación en la comunidad. El exalcalde de Versalles, Jorge Hernán Gómez Ángel, expresó su rechazo y dolor a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que destacó la calidad humana de los hermanos Valencia Ríos, a quienes describió como trabajadores, comerciantes, productores agrícolas y hombres de bien, ampliamente conocidos en el corregimiento.

Raúl Valencia Ríos, además, había sido candidato al Concejo Municipal y era reconocido por su compromiso social y cercanía con la comunidad.

El ataque ocurrió en medio de una actividad comunitaria decembrina, donde se desarrollaba un torneo de mini sapo y una celebración tradicional, lo que ha incrementado el impacto y la indignación entre los habitantes de La Florida y el municipio de Versalles.