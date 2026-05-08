Con una propuesta musical que fusiona el regional mexicano, el mariachi y la música popular colombiana, Rubiel logra transmitir la esencia de esos amores que nunca terminan por completo, pero que tampoco regresan. La canción se convierte en un reflejo de las emociones que deja un amor inolvidable, de esos recuerdos que aparecen “de vez en cuando” y reviven sentimientos que parecían superados.

“¿Quién dijo que extrañar es lo mismo que volver?”, es la frase que marca el alma de esta producción, donde la honestidad de la letra y la fuerza interpretativa del cantante se convierten en los grandes protagonistas.

El tema fue grabado en el reconocido estudio Desmadre Records de Tuluá, Valle del Cauca, bajo la producción y dirección musical del propio Rubiel Quevedo, quien sigue consolidando un sello artístico auténtico y cercano al público.

Actualmente, “De vez en cuando” ya se encuentra disponible en YouTube y próximamente contará con video oficial, una apuesta audiovisual con la que el artista espera seguir conquistando nuevos seguidores y fortalecer su presencia en los principales escenarios de la música popular.

Con este lanzamiento, Rubiel Quevedo demuestra que su música nace desde las experiencias reales y las emociones profundas, conectando con quienes han vivido el vaivén de un amor que nunca se olvida.