Según información preliminar, el individuo —quien estaría en condición de calle y tendría entre 35 y 40 años— habría intentado colarse durante la madrugada por la parte superior del establecimiento, ingresando a una zona con energía eléctrica activa. En ese momento, al parecer, manipuló cableado sin percatarse del riesgo, lo que le provocó una descarga que le causó la muerte de manera inmediata.

El caso salió a la luz luego de que el administrador del local detectara fallas inusuales en varios refrigeradores, situación que encendió las alertas. Al verificar, las autoridades encontraron el cuerpo suspendido en una reja, parcialmente dentro y fuera del establecimiento.

Debido a la complejidad del acceso y a la posición en la que quedó el fallecido, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Medellín para apoyar la inspección técnica realizada por el CTI de la Fiscalía.

Testimonios de residentes del sector y la recolección de evidencias hacen parte de la investigación en curso, mientras Medicina Legal avanza en la identificación del hombre y en la determinación exacta de las circunstancias del hecho.