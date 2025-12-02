La víctima, quien se desplazaba en una motocicleta de placas KEB-29G, recibió múltiples impactos de arma de fuego y falleció en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue identificado como Rodrigo Hernán Duque Quintero, natural de Manizales y residente en el municipio de Andalucía. Fuentes oficiales indicaron que Duque Quintero era expolicía, situación que es materia de verificación dentro de la investigación.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.