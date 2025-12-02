Según el reporte preliminar, un tractocamión cargado de arroz, de placas SMB-083, colisionó contra un tren cañero, causando la muerte inmediata de su conductor. El vehículo cañero quedó detenido a corta distancia del peaje mientras las autoridades realizaban la inspección del lugar.

Organismos de socorro y unidades de tránsito atienden la emergencia y trabajan en la remoción de los vehículos involucrados. La situación ha generado una fuerte congestión en la zona, por lo que se recomienda transitar con precaución.