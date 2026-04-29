La convocatoria oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo confirma el gran presente del tulueño, quien hará parte del grupo de semifondo que competirá del 4 al 9 de mayo en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz, México. Allí, García Lozano medirá fuerzas con los mejores exponentes del continente en pruebas como scratch, ómnium, persecución y carrera por puntos.

Detrás de este logro hay una historia de disciplina, sacrificio y respaldo familiar. El ciclista ha contado con el apoyo incondicional de sus padres y patrocinadores, factores determinantes para su crecimiento deportivo y su consolidación como una de las grandes promesas del ciclismo vallecaucano.

La delegación nacional estará conformada por 14 deportistas y un equipo técnico interdisciplinario, con el firme objetivo de revalidar el dominio colombiano en la pista continental. En el grupo de semifondo, junto a García, destacan nombres como Salomé Vargas, Sheylin Gómez, Ana Sofía Suárez y José Luis García, entre otros talentos que buscarán dejar en alto el tricolor.

El combinado nacional viajará a territorio mexicano el próximo 2 de mayo, iniciando su proceso de adaptación antes del inicio de competencias el día 5. El evento reunirá a ciclistas de 17 y 18 años bajo la normativa de la Unión Ciclista Internacional, convirtiéndose en una vitrina clave para proyectar nuevas figuras hacia la élite mundial.

Con la mirada puesta en el podio continental, Daniel García no solo representa a Colombia, sino también el orgullo de Tuluá, una tierra que sigue forjando campeones sobre ruedas.