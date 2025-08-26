El hecho se registró el pasado 14 de agosto, cuando la profesional de la salud se desplazaba en su camioneta Toyota TXL blanca para recoger a los menores en inmediaciones del colegio San Luis. En ese lugar fue interceptada por hombres armados que la obligaron, junto a sus hijos de 4 y 8 años, a subir al vehículo y posteriormente los sacaron del municipio.

Esa misma noche, los dos niños fueron dejados en libertad, pero desde entonces no se tenía información sobre el paradero de la médica, lo que generó consternación entre la comunidad y un fuerte operativo de búsqueda por parte de las autoridades, que incluso ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con su ubicación.

La liberación se produjo en una zona rural de Sevilla a través de los canales humanitarios establecidos por la ONU, según lo confirmó el delegado regional de esa organización para el Valle del Cauca.