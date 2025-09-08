La víctima fue identificada como Luis Alfonso Parra Gil, de 72 años, un reconocido tendero del sector, muy querido por sus vecinos y clientes. Según el reporte preliminar de las autoridades, el hombre fue atacado por desconocidos y recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego, lo que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron presencia en la zona para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las labores de recolección de evidencias y entrevistas a testigos.

Hasta el momento, los móviles del crimen y la identidad del agresor son materia de investigación. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el homicidio y dar con los responsables.