Este joven paisa presenta su nuevo sencillo musical que lleva por título «Frágil», un tema de desilusión y decepción.

Iván Andrés Calderón ha venido posicionando su carrera en este corto tiempo como una de las figuras juveniles más destacadas del género, pues es una voz fresca que, a su vez, conserva el sonido clásico del vallenato romántico.



«Frágil» es una composición de Luis Carlos Valencia y que fue grabada y producida en los estudios de Calderón Records. El video fue rodado en Medellín bajo la dirección de Frank Lugo en Alto Estudios y está desarrollado en un espacio al aire en donde el artista es acompañado por sus músicos mientras interpreta y siente cada uno de esos momentos en donde ese ser que amó le falló.



Este sencillo llega después del éxito obtenido con las canciones ADN y Corazón Sangrandp.



Iván Andrés Calderón regresa a Colombia luego de una gira exitosa por Estados Unidos y Ecuador en donde su música y estilo ha sido grandemente aceptada y apoyada.



«Fágil» ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales y en YouTube.