Integrado por Julián Samper y Sergio González, Corana no es solo un proyecto musical: es una declaración de principios. Desde su aparición en 2022 con ‘La Iguana EP’, han apostado por una fusión que rompe moldes, donde lo tropical se encuentra con lo electrónico y lo tradicional dialoga con lo contemporáneo. Su fórmula recoge influencias que van desde el afrobeat hasta la cumbia, pasando por sonidos andinos y matices urbanos que le dan un sello propio.

Con ‘Los Detalles’, el dúo da un paso más en su evolución artística. La canción no busca eliminar el miedo ni superarlo, sino entenderlo, provocarlo y hasta “coquetearle”, como ellos mismos lo describen. El resultado es una pieza sonora envolvente, con una atmósfera que combina lo íntimo con lo festivo, perfecta para esos momentos donde la vida se siente entre la nostalgia y la celebración.

Corana también apunta alto. Este sencillo es apenas el inicio de una nueva etapa que incluirá más lanzamientos a lo largo del año y culminará con un EP que promete contar una historia completa: un viaje musical en el que el protagonista encuentra refugio en sus raíces latinas. Una narrativa que, según el dúo, busca reconectar al oyente con su esencia desde una mirada moderna y sin complejos.

Mientras tanto, ‘Los Detalles’ ya comienza a sonar como ese himno para quienes entienden que sentir miedo no es debilidad… sino parte del ritmo de estar vivos. Corana lo tiene claro: la nueva ola latina no solo se escucha, también se siente.