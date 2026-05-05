Nacido en Tuluá en 1978, inició su formación musical desde muy pequeño y comenzó tocando percusión en agrupaciones locales, antes de descubrir en el piano su verdadera pasión. A los 14 años llegó a Cali, ciudad donde consolidó su carrera dentro de la exigente escena salsera.

Con el paso de los años, Piolín se convirtió en director musical, pianista y productor de importantes proyectos musicales. Ha trabajado con artistas como Yuri Buenaventura, Guayacán Orquesta, Tito Nieves, Roberto Blades y Luisito Carrión, entre otros referentes de la salsa internacional.

Actualmente hace parte de Herencia de Timbiquí y la orquesta Ensamble Lírico Colombia, como pianista y arreglista, además de liderar Cima Producciones, empresa desde donde desarrolla proyectos musicales y audiovisuales.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue la composición de la música incidental de la serie Escobar, el patrón del mal, producción que recibió reconocimiento en los premios India Catalina.

Recientemente participó junto a Roberto Blades en el proyecto “Narco Salsa”, una propuesta que mezcla la esencia salsera con relatos sobre la realidad social latinoamericana.

A pesar de su recorrido internacional, Carlos Gálvez sigue siendo, en esencia, un tulueño que convirtió la música en su forma de contar historias.