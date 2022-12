Todavía no se sabe si el hombre que los bomberos bajaron de la parte alta de un edificio era un drogadicto, un ladrón, o un suicida desesperado.

Tenga mucho cuidado con la iluminación navideña de su residencia o negocio, que no sea exagerada, si no quiere estar quejándose en enero cuando le llegue la factura de la Celsia…¡Plop!

¿Por qué la policía no informa oportunamente a sus vecinos cuando cambia el número de teléfono del cuadrante y así poder tenerlo actualizado?

¿Si en el centro comercial Bicentenario Plaza el público es escaso, por qué en este Mundial de Fútbol no instalaron una pantalla gigante y pagaron por lo menos un mes de Directv para incrementar el flujo de gente por el lugar? ¿Faltó creatividad?

¿Han pasado 3 años de esta administración y todavía no han podido averiguar a quién pertenece la carrera 40, si a la nación o al departamento, será falta de gestión o pereza?

Puntos críticos donde se presentan a diario accidentes de tránsito: Carrera 34 con calle 28, barrio Victoria y Carrera 33A con calle 25, barrio Alvernia. Y nos imaginamos que hay muchos más. Unos están señalizados y otros no. La velocidad y el desconocimiento de las normas, son los motivos de estos accidentes…¡Varios se ganaron la licencia de tránsito en una piñata!

Una persona muy querida por los integrantes de los medios de comunicación es el fotógrafo Julio César Díaz “El valiente” que está delicado de salud y se encuentra hace una semana al cuidado de los profesionales del hospital Tomás Uribe Uribe…¡Le hacemos llegar una voz de aliento!

Una oleada de robos azotó la semana pasada a la Villa de Céspedes, donde varios locales comerciales fueron saqueados por medio de ventosa y vecinos de los barrios residenciales también reportaron pérdida de varios de sus elementos personales por parte de apartamenteros que violaron las cerraduras de sus residencias…¡Y como siempre, las autoridades investigan!

Lo grave del caso es que se avecina la temporada navideña, donde los amigos de lo ajeno salen a buscar su navidad a costa de los demás…¡Así que no de papaya!

Por eso le vamos a contar que las autoridades han descubierto una nueva modalidad de asalto…¡Después no digan que no se los dije!

Los delincuentes llegan a: Restaurantes, funerarias, establecimientos públicos y lugares similares, ubicando a los vehículos estacionados en la parte externa de esos lugares, incluso a los carros estacionados en la calle (frente a garajes de casas) y seleccionan un automóvil al azar…¡Atentos, pues!

Posteriormente y de manera muy educada, ingresan al establecimiento preguntando por el propietario del vehículo con el correspondiente número de placa.

Al identificar al propietario, le dicen de forma amable que su vehículo obstruye el movimiento de otro vehículo, por lo que solicitan la colaboración del propietario para moverlo.

En la mayoría de los casos, el propietario se identifica y sale de inmediato a movilizar o verificar el lugar de su vehículo.

Una vez identificado, y ya fuera del establecimiento, los delincuentes le informan de manera muy discreta e intimidándolo que se trata de un asalto….¡Añañaiii!

En algunos casos se llevan el vehículo y dejan a la víctima bajo el resguardo de otros delincuentes. En otros casos, secuestran a la víctima, llevándosela con ellos. La obligan a realizar retiros de las cuentas bancarias hasta donde su capital ($) le permita, con toda clase de operaciones financieras.

En muchos casos, se ha llegado incluso al secuestro de la víctima.

Súmese a la campaña de EL TABLOIDE de “No más niños quemados en esta Navidad”. No compre ni les compre pólvora.

Se corre el peligro hasta de perder la vida…¡Ojo vivo y tome las precauciones del caso!

Por ejemplo, evite en lo posible estacionarse en lugares externos (calles) y sin vigilancia. Si por fuerza mayor debe dejar su automóvil en un estacionamiento externo o en la calle, asegúrese de no bloquear la salida de otros vehículos o estacionarse frente a garajes. Si un desconocido pretende ubicarlo a través de la placa de su vehículo, no se identifique de inmediato; no se exponga sin saber de quién se trata…¡Para tener en cuenta estas recomendaciones!

La senadora de la república Norma Hurtado, no tiene amigos o seguidores en Tuluá, pues no tuvo quién le recibiera el trofeo en la Noche de los Mejores que realizó el medio Mi Valle.co en el auditorio Gustavo Álvarez Gardeazábal de la Uceva…¡Los presentes quedaron plop!

