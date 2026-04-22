Delegaciones de Cauca, Quindío, Cali, Tuluá, Bugalagrande, Florida y Caucasia participaron en esta jornada deportiva, que destacó por su alto nivel competitivo y organización.

La competencia fue liderada por los entrenadores Andrés Hoyos y Karina Vivas, quienes consolidaron el evento como un espacio clave para el desarrollo de la natación y la integración regional.

El equipo anfitrión, la Escuela de Natación Karina Vivas, se destacó en la competencia al obtener 37 nadadores ganadores, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen.