En la modalidad Park, las talentosas deportistas tulueñas demostraron por qué son referente continental. La olímpica Queen Villegas firmó una presentación impecable para coronarse Campeona Sudamericana, alcanzando la medalla de oro con una sobresaliente puntuación de 82.0, gracias a una rutina fluida, segura y llena de técnica.



Su hermana, Lizsueley Villegas, no se quedó atrás y completó una gesta inolvidable para el país. Con una demostración llena de carácter y estilo, obtuvo 79.67 puntos, resultado que la hizo quedarse con la medalla de plata, sellando así un podio histórico para Colombia. El tercer lugar fue para la venezolana Katherine Díaz, quien se llevó el bronce tras una destacada actuación.



Lo logrado por las hermanas Villegas no solo engrandece su trayectoria deportiva, sino que se convierte en un verdadero motivo de orgullo nacional, al demostrar que el talento colombiano sigue alcanzando lo más alto del continente.