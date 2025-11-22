Durante esta jornada, la comunidad universitaria y el público en general podrán disfrutar de música típica en vivo, muestras culturales y, por supuesto, del tradicional guarapo de caña, una bebida artesanal preparada con dedicación por los estudiantes del programa de Ingeniería de Alimentos.

En la versión 25 del Festival se presentará en tarima las agrupaciones que representan la diversidad musical de nuestra región: Bandola, El Indio Harim, Killa Sumaqta, Llama Brava, Marimba Mix y Tierra, entre otros invitados especiales a partir de las siete de la noche. La entrada al certamen será libre para todo el público que llegue hasta la sede campestre de la Universidad del Valle.