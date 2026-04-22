De acuerdo con el comunicado oficial, la situación se encuentra controlada y la operación en la terminal se restablece con normalidad en salidas y llegadas de vehículos.

Sin embargo, los manifestantes advirtieron que, de no lograrse acuerdos con la administración municipal, retomarán los bloqueos este miércoles, lo que podría generar nuevas afectaciones en la movilidad.

La entidad agradeció la paciencia de los usuarios y señaló que continuará informando a través de sus canales oficiales.