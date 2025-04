La vida de Felipe Echeverry Martínez ha resultado emocionante y de decisiones radicales en pro de construir el futuro soñado. Este zarzaleño de cuna y caleño por adopción acaba de ganarse el premio al mejor artista plástico 2024 en la gala de los Hispanic American Awards, entregados el pasado sábado en el Queens Theatre en la ciudad de Nueva York.



A pesar que desde hace varios años incursionó en el mundo del arte, Felipe, padre de dos hijas y radicado en el país del norte desde hace ya una década, se mostró sorprendido con el galardón, pues compitió con otros artistas de gran valía y trayectoria.

Cambiando de trazos



Echeverry Martínez es arquitecto egresado de la Universidad San Buenaventura y tras recibir su título viajó a Argentina, donde adelantó la especialización en paisajismo. En el 2015 decidió mudarse a los Estados Unidos con la finalidad de trabajar en el campo de la arquitectura,pero resultó una empresa compleja, pues los títulos profesionales obtenidos en Colombia tienen limitantes que obligan adelantar todo tipo de trámites legales que le impidieron laborar.

Descubriendo el arte



“Yo siempre he dibujado desde muy pequeño pero nunca lo había hecho ni visto como una carrera y acá se me dio la oportunidad empezar a pintar y a mezclarme con artistas de acá de la ciudad dando mis primeros pasos en los murales, actividad que ejercí por espacio de un año. En ese lapso me llamaron a pintar uno en Brooklyn. Justamente esa participación me permitió ganar reconocimiento y alguien de Arnet, una plataforma dedicada a los temas del arte, vio el mural e hizo una nota sobre mi aporte y eso me catapultó en el mercado”, comenta el artista vallecaucano.

“Luego de este reconocimiento se abrieron muchas puertas y tuve la oportunidad de exponer mis obras en diferentes galerías de Nueva York y Miami logrando un reconocimiento del público y la crítica”, precisa el artista que sigue encontrando en los paisajes del Valle del Cauca y Colombia su fuente de inspiración.

Ganando reconocimiento



La obra de Echeverry ha sido exhibida en instituciones prestigiosas, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, el Museo Tamayo y el Museo Kaluz para Arte Vivo. Ha tenido exposiciones individuales con Avant Gallery en Nueva York y Miami, y ha participado en Art Basel con la galería. Además, colaboró con Saks Fifth Avenue y Good Luck Dry Cleaners en una presentación especial durante la Semana de la Moda de Nueva York.