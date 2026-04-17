Para el viernes 17 de abril, el Ideam prevé lluvias entre moderadas e intensas en el Valle del Cauca, con mayor probabilidad durante la tarde y noche. Estas condiciones también se extenderán a los departamentos de Cauca y Nariño, mientras que en Chocó se esperan precipitaciones de mayor intensidad.

En la región Andina también se anticipan lluvias, especialmente en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y Cundinamarca, mientras que en Boyacá se presentarían lluvias dispersas.

Para el sábado 18 de abril, el Valle del Cauca mantendría lluvias moderadas, mientras que en el Pacífico colombiano continuarían precipitaciones entre moderadas y fuertes, principalmente en Chocó. En la Orinoquía y la Amazonía también se prevén aguaceros moderados e incluso tormentas eléctricas.

El domingo 19 de abril, el Ideam proyecta una disminución progresiva de las lluvias, aunque en el Valle del Cauca y otras zonas del Pacífico persistirían precipitaciones dispersas. En la región Caribe predominarían condiciones más secas, con lluvias aisladas hacia el sur.

Ante este panorama, la entidad recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente en zonas con riesgo de deslizamientos, estar atentos al estado de las vías y evitar actividades al aire libre durante lluvias intensas.