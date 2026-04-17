Este nuevo proyecto no es solo un disco, es una travesía emocional que recorre el despecho, el amor, la ilusión y la decepción, manteniendo intacta la esencia salsera que ha definido la carrera del artista. Con una propuesta fresca, moderna y profundamente bailable, Nacho busca conquistar tanto a los amantes clásicos del género como a las nuevas generaciones.

“El Diferente” se presenta como una apuesta sólida por la salsa contemporánea, con una mezcla de sonidos innovadores y letras que conectan con el corazón del público. El álbum reúne importantes nombres de la composición como Iván Calderón y Luis Lambis, además de contar con la producción de Orlando Libreros y Sebastián Velásquez. Como valor agregado, incluye la participación especial de Jesús David Garcés en una versión pop que amplía el alcance sonoro del disco.

El focus track, “Mi Sol y Luna”, se perfila como uno de los temas más destacados de esta producción, reflejando la versatilidad interpretativa de Nacho y su capacidad para conectar con distintas audiencias.

Este lanzamiento llega en un momento clave para el artista, quien ya figura como nominado a los Premios Nuestra Tierra 2026 en dos categorías, consolidando así su proyección internacional en mercados como México, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

“El Diferente” estará disponible en todas las plataformas digitales desde este 18 de abril, mientras Nacho Acero continúa su gira de medios y presentaciones en vivo, decidido a dejar huella con una propuesta que promete poner a bailar y enamorar a todo un país.