Según información preliminar, el hombre se movilizaba como peatón cuando fue embestido por un vehículo. Tras el impacto, fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, ningún familiar se ha presentado para reclamar el cuerpo, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a sus allegados para que se acerquen a las instalaciones de Medicina Legal y adelanten los trámites correspondientes.

Las autoridades piden a la comunidad compartir la información para ubicar a sus familiares.