De acuerdo con la investigación, el animal se encontraba frente a su vivienda, en el barrio Portal de Las Palmas, cuando fue atacado repentinamente a patadas por un hombre de 32 años. El violento hecho habría ocurrido frente a una niña de 6 años, propietaria de la mascota.

Aunque Bruno fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, no logró sobrevivir. Un informe médico confirmó que murió por una ruptura pulmonar causada por la contundencia de los golpes.

Tras lo ocurrido, las autoridades capturaron en flagrancia al señalado agresor y le imputaron cargos por maltrato animal agravado, delito contemplado en el artículo 339A del Código Penal. Sin embargo, durante las audiencias judiciales no se le impuso medida de aseguramiento y continuará vinculado al proceso en libertad.

La decisión provocó rechazo entre ciudadanos y organizaciones animalistas, quienes exigen justicia y sanciones ejemplares para evitar que este tipo de casos queden impunes.

La Policía del Valle reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia contra los animales y recordó que estas conductas pueden derivar en penas de prisión y sanciones económicas.