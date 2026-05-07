El hecho se presentó sobre las 11:30 de la noche del miércoles, cuando funcionarios de Movilidad intervenían la zona para frenar estas prácticas que continúan generando preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Según informó el secretario de Gobierno, José Martín Hincapié, el funcionario sufrió una fractura en la tibia izquierda tras el impacto y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.

El caso generó rechazo en la ciudad, especialmente porque recientemente otra agente de tránsito también fue agredida mientras ejercía labores de control vial.

Las autoridades insistieron en el llamado a quienes participan en este tipo de actividades clandestinas, advirtiendo sobre el peligro de conducir a altas velocidades y las consecuencias que pueden derivarse de estos comportamientos.